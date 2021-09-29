الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الأردني يترأس وفداً وزارياً في زيارة رسمية لبيروت

بشر الخصاونة
بشر الخصاونة

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور بشر الخصاونة سيصل إلى لبنان مساء اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.

وأضافت رئاسة الحكومة أن المحادثات الرسمية ستعقد بين رئيسي وزراء لبنان والأردن صباح غد الخميس في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية)، يليها اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والأردني ثم لقاء صحفي مشترك.

وعقب اللقاء، سيتوجه رئيس وزراء الأردن إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم ينتقل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدها يلبي والوفد المرافق دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الغداء.

وبعد ظهر الجمعة، يغادر رئيس وزراء الأردن والوفد الوزاري بيروت إلى عمان.

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وائل لطفي

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