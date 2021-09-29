الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنسق الخاص للأمم المتحدة: الشعب اللبناني يستحق معرفة الحقيقة بانفجار ميناء بيروت

ميناء بيروت
ميناء بيروت

قالت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، إن عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري وعموم الشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

وأشادت فرونتسكا - في تصريح اليوم الأربعاء عقب توقف التحقيقات في انفجار الميناء لحين الفصل في طلب رد قاضي التحقيق طارق البيطار والذي تنظره محكمة الاستئناف - بدعوة مجلس الأمن لإجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل في انفجار مرفأ بيروت.

وتابعت: "بينما يشرع لبنان في تنفيذ الإصلاحات، فإن احترام سيادة القانون يعد أمرًا حيويًا؛ لتحقيق الصالح العام واستعادة ثقة الناس".

وكانت التحقيقات الجارية في انفجار ميناء بيروت البحري قد توقفت أول أمس بعد تبليغ قاضي التحقيق طارق البيطار بطلب الرد الذي تقدم به محامي أحد المدعى عليهم في القضية وزير الداخلية اللبناني الأسبق وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق يوم الجمعة الماضية.

ويعد توقف التحقيقات هو الثاني حيث سبق أن تقدم اثنين من المدعى عليهم في القضية بطلب رد في ديسمبر الماضي لقاضي التحقيق السابق فادي صوان، حيث توقفت التحقيقات حتى تم الفصل في طلب الرد وقبوله مما استدعى تغيير القاضي وإسناد التحقيقات للقاضي طارق البيطار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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