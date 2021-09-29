التحفظ على 68 طن آيس كريم مجهول المصدر في المنوفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة المنوفية.

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا متنوعة، وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط مصنع عشوائى لتصنيع المثلجات الأيس كريم بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 10 طن مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات ،68,500 طن منتج نهائى أيس كريم بدون بيانات، 2 خط إنتاج لتصنيع المثلجات.

أسفرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط مصنعين عشوائى لإنتاج وتعبئة المنظفات والصابون السائل، بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 66,700 طن منتج نهائى ومواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة،4 خطوط إنتاج عشوائى لصناعة الصابون السائل.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية من ضبط مصنعين ومحل عشوائى، لإنتاج وتعبئة وتجارة الأعلاف بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 50,05 طن منتج نهائى ومواد خام للأعلاف الحيوانية والداجنة مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر؛ بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.