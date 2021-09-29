النيابة تحبس «لص الشقق السكنية» في الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء بحبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة الشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم .

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض سرقة عدد من الشقق السكنية بمدينة الشروق، والقبض على المتهم الذي تبين أنه مسجل خطر.

تبلغ للمقدم محمد محي، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من "صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم" باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى، وهاتف محمول من داخلها.

على الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذي وجه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، بمعرفة كل من الرائد أحمد الصباغ والرائد مهاب إبراهيم، معاوني مباحث الشروق أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة قادها كل من الرائد كريم علام والرائد عمر أشرف معاوني مباحث الشروق من ضبطه وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكاب عدد 5 حوادث بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية،عامل، مقيم بمحافظة الجيزة، كما ضُبط بحوزة الأخير جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، عدد من الهواتف المحمولة "مجهولة المصدر"، أقر بأنها متحصلات وقائع سرقة أخرى تحصل عليها من المتهم المضبوط.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه من الواقعة الأولى، عدد من الهواتف المحمولة، مجهولة المصدر، بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.