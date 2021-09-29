ضبط 74 قضية حيازة لحوم «مجهولة المصدر» في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع إدارة شرطة التموين، إعداد الحملات لضبط المتهمين بحيازة السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وبيعها بالأسواق والمحلات التجارية، مما يسبب ضررا للمواطنين.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بمحافظة الجيزة، عن تحرير وضبط 74 قضية حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، بدون بيانات، وغش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن ضبط قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.