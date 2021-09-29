الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 74 قضية حيازة لحوم «مجهولة المصدر» في الجيزة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع إدارة شرطة التموين، إعداد الحملات لضبط المتهمين بحيازة السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وبيعها بالأسواق والمحلات التجارية، مما يسبب ضررا للمواطنين.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بمحافظة الجيزة، عن تحرير وضبط 74 قضية حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، بدون بيانات، وغش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن ضبط قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

سلع غذائية الجيزة غش تجاري مجهولة المصدر عقوبة الغش التجاري المحلات التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

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