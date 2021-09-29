مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب تثميل لـ غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة

وقعت وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة، بهدف الترويج التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.

وقع الاتفاق نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأوسمار شحفة رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية.

وشهد مراسم التوقيع هاميلتون مورآو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وأنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، والدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقالت الوزيرة، إن هذا الاتفاق والذي يستمر مدة 5 أعوام يأتي في إطار حرص الوزارة على خلق أطر ملائمة للتعاون بين رجال الأعمال بالبلدين، وذلك انطلاقًا من أهمية التعاون بين القطاع الخاص في مصر والبرازي.

وأشار إلى ترحيب الحكومة والقطاع الخاص المصري وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح مكتب اقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، وهو ما سيسهم في خدمة المصالح المشتركة لرجال الاعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين، خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذي يضم البرازيل والارجنتين و أوروجواي وباراجواي حيث دخل حيز النفاذ الفعلي منذ عام 2017.

ولفتت إلى الدور الهام للمكتب- الذي سيتخذ مقراً له بمبنى مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصري- في تنمية التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، حيث سيكون نقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل إلى أسواق دول إفريقيا، وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الإفريقية، والتي تشمل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تعمل على تحرير التجارة بين كافة دول القارة السمراء.

ومن جانبه؛ أوضح أوسمار شحفة رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن الخدمات التي سيقدمها المكتب تتضمن التواصل مع المؤسسات المصرية المناظرة للغرفة والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المصري لإنشاء قنوات إتصال على المستويين التجاري والإستثماري بين البلدين، وترتيب وتنظيم البعثات التجارية والإقتصادية من وإلى البرازيل، وترتيب وتنظيم كافة أنشطة الأعمال المرتبطة بتلك الزيارات والبعثات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للشركات ذات التمويل البرازيلي، وتسهيل التواصل بينها وبين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المصري لتعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين تلك الشركات ونظيرتها المصرية.

وأضاف "شحفة" أن خدمات المكتب ستتضمن الترويج لمشاركة الشركات بالفعاليات التجارية والإقتصادية والمعارض والمؤتمرات والتواصل مع كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص على المستويين المحلي والإقليمي، والمساهمة في ترتيب وتنظيم والمشاركة بتلك الفعاليات، وتقديم الخدمات المرتبطة بالاستشارات القانونية في مجالات التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية.