الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

9 مرشحين فقط على مقاعد مجلس إدارة غرفة صناعة المعلومات

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية

قالت مصادر مطلعة باتحاد الصناعات المصرية، إن عدد المرشحين في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، 9 أعضاء؛ 2 مرشح على مقاعد الشركات الكبيرة من أصل 4 مقاعد، و2 مرشح على مقاعد الشركات المتوسطة، و5 مرشحين على مقاعد الشركات الصغيرة والتي سيجري الانتخابات على 4 مقاعد.

ولفتت المصادر، في تصريحات لـ“الدستور”، إلى أن الشركات المقيدة بالغرفة ووفقت أوضاعها وفقًا بقانون اتحاد الصناعات الجديد، سجلت 400 شركة فقط من أكثر من 3000 شركة مدرجة بقوائم أعضاء الغرفة، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الترشح، موضحًا أن وزيرة التجارة والصناعة ستعين باقي المجلس بنحو 7 أعضاء، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضحت أن ضعف أصول الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ أدى إلى تمركز معظم الأعضاء في فئتي الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، متوقعًا قيام وزارة الاتصالات بترشيحات لوزيرة التجارة والصناعة للموافقة على تعيينها.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال الأسبوع المقبل، والتي يجري خلالها اعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال عن الدورة المنتهية في 2021 خلال الـ 4 سنوات الماضية، على أن تُجرى الانتخابات الجديدة خلال نوفمبر القادم، دورة 2021-2025.

 

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات انتخابات اتحاد الصناعات

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