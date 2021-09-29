الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير اليوناني

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير نيكولاوس جاريليديس السفير اليوناني بالقاهرة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.



في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير اليوناني في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليونان على المستويين الشعبي والرسمي، مشيدًا بما تشهده العلاقات المشتركة من تقارب غير مسبوق في كافة المجالات في ظل اهتمام القيادة السياسية للبلدين.





وشدد الفريق ربيع على اعتزاز هيئة قناة السويس بالدور البطولي للمرشدين والعاملين اليونانيين ورفضهم التخلي عن مواقعهم عقب تأميم قناة السويس وعملهم جنبًا إلى جنب مع المرشدين والعاملين المصريين آنذاك، مشيرًا في هذا الصدد إلى حرص الهيئة على توثيق التاريخ الإنساني والحضاري للقناة وإلقاء الضوء على المحطات التاريخية الهامة ومشروعات التطوير المختلفة للمجرى الملاحي من خلال أروقة وقاعات المتحف العالمي لقناة السويس.





من جانبه، أكد السفير اليوناني بالقاهرة أن قناة السويس تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب اليوناني، مبديًا استعداده الدائم للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل الهيئة للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتعظيم الاستفادة من الممر الملاحي الأهم عالميا بتبني رؤى طموحة للتطوير والتحديث.



في ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير اليوناني بالقاهرة.