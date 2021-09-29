الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021

البيض
البيض

تشهد أسعار البيض بالبورصة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر، بالسوق المحلي، استقرارًا ليسجل 36 و37 جنيها للطبق في المزرعة، وذلك وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

بورصة الدواجن اليوم

 وصل سعر الكرتونة الواحدة من البيض الأبيض بالمزرعة ما بين 41 إلى 42 جنيها في المزرعة في حين يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 44 إلى 46 جنيها للمستهلك.

تراوح سعر الكرتونة من البيض الأحمر بين 43 إلى 45 جنيها بالمزرعة، كما سجل ما بين 46 إلى 48 جنيها للمستهلك.

وعن سعر البيض البلدي فيتراوح سعر الكرتونة الواحدة منه في المزرعة ما بين 47 إلى 48 جنيها ويتراوح السعر ما بين 50 إلى 53 جنيها للمستهلك.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

بلغ  عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني إلى 2.5 مليون عامل، بلغت أعداد المزارع  الخاصة بالدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

تستهدف إقامة منظومة الشباك الواحد تشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

كما تهدف تلك المنظومة البحث عن استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

بلغت طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، بشكل يكفي إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، وفقًا لتأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

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