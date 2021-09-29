محافظ المنوفية يُسلم تُروسيكلات ومواد غذائية وشنط مدرسية للمستحقين

سَلم اليوم الأربعاء اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تُروسيكلات لعدد من المستحقين من الحالات الإنسانية بالتنسيق مع المهندس يحيي شرشر رجل الأعمال وذلك لفتح باب رزق لهم؛ لتساعدهم في متطلبات المعيشة، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حيث سلم محافظ المنوفية تروسيكلات وشنط مواد غذائية ولحوم وشنط مدرسية، وكذا أمر بصرف مساعدات مالية للمستحقين تساعدهم على متطلبات حياتهم الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم بحث الحالات من واقع الأبحاث الإجتماعية والمعاينات الميدانية لحالتهم على الطبيعة وتحديد المستحقين وفقًا لظروفهم المعيشية، مؤكدًا عليهم بضرورة الاعتماد على الذات والاندماج في سوق العمل بهذا المشروع ليصبح صاحب مهنة وله مصدر رزق ثابت، ومشيرًا إلى أن باب مكتبه دائمًا مفتوح طوال الوقت لتقديم كافة أوجه الدعم لجميع فئات المجتمع.

هذا وقد أشار رجل الأعمال يحيي شرشر أنه سيكون علي تواصل دائم بتلك الحالات لدعمهم بأي مساعدات مالية، لافتًا أنه سيقوم بتسهيل وإنهاء كافة التراخيص اللازمة لتلك التروسيكلات على نفقته الخاصة مساهمةً منه لتلك الحالات.

وخلال اللقاء قدم محافظ المنوفية الشكر للمهندس يحيي شرشر رجل الأعمال علي مساهمته في تقديم الدعم المالي لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر الأولى بالرعاية، مثمنًا الدور البارز التي تقوم به منظمات المجتمع المدني على مساهمتهم المستمرة في تقديم المساعدات المالية والعينية لتلك الأسر الأشد احتياجًا في لفتة طيبة وإنسانية منهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

ومن أبرز الحالات التي تم تسليمها التروسيكلات، مواطن من ناحية مجريًا التابعة لمركز أشمون يعاني من بؤر سرطانية بالكبد ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد، ومواطن من ناحية جزيرة الحجر بالشهداء يعاني من ضيق بشرايين القلب وليس له دخل ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد، ومواطن من شبين الكوم يعاني من خلع بالكتف الأيسر نتيجة تعرضه لحادث أليم، وشاب من ناحية ميت مسعود يعول شقيقين يعانون من ضعف بالعضلات نتيجة مرض مزمن، ومواطن من ناحية شنوان يعول 5 أفراد وزوجته مريضة سرطان.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث