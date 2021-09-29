الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في المزارع والأسواق

الدواجن
الدواجن

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 سبتمبر .. الدواجن والفراخ بالأسواق المحلية .. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن سعر الدواجن والفراخ بأنواعها المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر، حيث يعد الغذاء الرئيسي للمصريين، وتشهد أسعار الدواجن استقرار ملحوظًا منذ بداية هذا العام الجاري، ولكن ارتفعت بنسبة ضئيلة منذ أيام ولكن لم تلك الزيادة على حركة سوق الدواجن، وذلك على عكس ما كانت عليه أسعار الفراخ والكتاكيت في العام الماضي 2020 والتي شهدت بدورها تذبذباً كبيراً تأثراً بجائحة كورونا التي ضربت مصر والعالم.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير في ظل ما تقدمه من الخدمات اليومية لقرائها، أسعار الدواجن والفراخ بالبورصة والسوق المصري ، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر.

أسعار الفراخ  اليوم

شهدت أسعار الفراخ  اليوم ارتفاعاً جديداً في سعر الكيلو تزامناً مع ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم، لتسجل الفراخ البيضاء الآن في بورصة الدواجن 28 جنيها للكيلو، أما الفراخ الساسو وصلت متوسط 35 جنيها، والفراخ الأمهات استقرت عند 23 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم ارتفاعاً في بعض البورصات العاملة بالسوق مثل منير السقا والمنصورة للدواجن لتسجل بهما 27 جنيها للكيلو، أما باقي البورصات فسجلت 26 جنيها، وذلك وفق الأسعار التالية.

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أسعار الكتاكيت البيضاء 

وعن  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 29 سبتمبر فسجلت 13 جنيها كأعلى سعر لها اليوم في شركة نيوهوب إيجيبت، وسجلت 12.5 جنيه في شركة الوطنية و12 جنيها في العناني، وأقل سعر للكتكوت اليوم في منير السقا 9.75 جنيه.

فيما وصل سعر  الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء 29 سبتمبر متوسط 6.5 جنيه للكتكوت، كما سجل الكتكوت الأبيض قطعان 9 جنيهات للكتكوت.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم فسجل 12.5 في شركة نيوهوب إيجيبت، و11.5 في شركة الوطنية، و11 جنيه في العناني، و10.5 في الوادي، و10.25 في القاهرة للدواجن، بينما سجل الكتوت الساسو اليوم متوسط 6.5 جنيه.

وشهد سعر الفراخ اليوم تراجعاً جديد في سعر الكيلو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر، بالرغم من وجود توقعات تشير بارتفاع الأسعار في ظل انتهاء اللحوم المخزنة عند المواطنين من عيد الأضحى، مع الارتفاع  في أسعار العلف.

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