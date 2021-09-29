عامل وراء طعن سيدة بسكين لسرقتها بالإكراه في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهم بالشروع في قتل سيدة داخل مسكنها بقصد السرقة، في أكتوبر.

تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات مُصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤالها قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها شعرت بحركة وباستطلاعها الأمر فوجئت بمجهول "أدلت بأوصافه" وعند استغاثتها تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، وأحدث ما بها من إصابات ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن وجود شقة سكنية بالطابق الأرضي بالعقار محل سكن المجني عليها مؤجرة لبعض العمال، وأن أحدهم وراء ارتكاب الواقعة عامل نظافة بأحد المراكز التجارية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.