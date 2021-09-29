الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل وراء طعن سيدة بسكين لسرقتها بالإكراه في أكتوبر

طعن سيدة
طعن سيدة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهم بالشروع في قتل سيدة داخل مسكنها بقصد السرقة، في أكتوبر.

تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات مُصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤالها قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها شعرت بحركة وباستطلاعها الأمر فوجئت بمجهول "أدلت بأوصافه" وعند استغاثتها تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، وأحدث ما بها من إصابات ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن وجود شقة سكنية بالطابق الأرضي بالعقار محل سكن المجني عليها مؤجرة لبعض العمال، وأن أحدهم وراء ارتكاب الواقعة عامل نظافة بأحد المراكز التجارية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

عامل أكتوبر سكين السرقة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

«ثبات في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الاثنين المقبل

طبيب وغرفة عزل فى كل مدرسة خلال العام الدراسى الجديد

«شيشة الفتيات» في مصر تقلق «الصحة العالمية»

«شاكر» لـ«الدستور»: بدء مشروع الربط الكهربائى مع السعودية قبل نهاية 2021

«بوكيهات ممبار وتورتة ورق العنب».. خريجة أداب تقدم الطعام فى شكل هدايا (صور)

نجلاء بودن.. أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة فى تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى