الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في سطور.. تطور العلاقات التجارية بين مصر وزامبيا (إنفوجراف)

الصادرات
الصادرات

حققت البعثة التجارية المصرية للصناعات الهندسية لدولة زامبيا نتائج إيجابية، تضمنت تعريف الشركات المصرية بطبيعة السوق الزامبي ومزاياه، علاوة على تعريف مجتمع الأعمال الزامبي بالقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وقدرتها على منافسة أهم الدول المصدرة لزامبيا من المنتجات المماثلة.

و في السطور التالية نستعرض تطور العلاقات  التجارية بين مصر وزامبيا.

1  بلغت الصادرات المصرية إلى زامبيا في عام 2020 نحو 15 مليون دولار.

2. الصادرات المصرية من المنتجات الهندسية إلى زامبيا، تمثل حالياً نسبة 15% من إجمالي الصادرات.
3. - ارتفعت واردات مصر من زامبيا لتسجل 262.5 مليون دولار خلال 2018.

4. أهم الصادرات المصرية لزامبيا العدادات الكهربائية وأجزائها، أجهزة الاستقبال التلفزيونية، أسمدة اليوريا، الكابلات الكهربائية، المنتجات الغذائية والعصائر، إطارات السيارات، الأدوية والمنتجات الطبية، مستحضرات التجميل، المنتجات الورقية، المنسوجات، السجاد، الدهانات.

5. أهم واردات مصر من زامبيا النحاس، و التبغ والخشب والمنتجات الخشبية.

6. ارتفاع عجز الميزان التجارى ليسجل 249.7 مليون دولار خلال 2018.

الصادرات المصرية زامبيا إجمالي دولار اطارات السيارات المنتجات الغذائية الدهانات والخشب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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