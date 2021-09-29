وزيرة الهجرة تلتقي الدارسين بكليتي الدفاع الوطني والحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دارسي درجة زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا بكلية الدفاع الوطنى دفعة رقم 51، وكلية الحرب العليا دفعة رقم 45، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى.

‎تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط علاوة على الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

‎ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين والمدنيين وحرصها على تبادل الخبرات لتخريج قيادات فى كافة المجالات العسكرية والمدنية تعى محددات أمننا القومي وتدعم الوطن.

وأشادت وزيرة الهجرة بدور أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.