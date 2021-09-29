هرموني ونحاسي .. كيف تحددين نوع اللولب المناسب لك؟

يلعب اللولب دوراً مهماً في تحديد النسل، حتى باتت له شعبية واسعة منذ أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدامه في 1984، وفى عام 1988 أصبح متوفرا في العيادات ومايزال الوسيلة الأولى المستخدمة لمنع الحمل.

كيف يعمل اللولب؟

اللولب هو نوع من وسائل منع الحمل ، يستمر لعدة سنوات ولا يؤثر على خصوبتك بمجرد إزالته، أجهزة صغيرة على شكل حرف T يتم وضعها في الرحم بواسطة موفر مؤهل في عيادة الطبيب

لولب هرموني

هناك أربعة أنواع مختلفة من اللولب الهرموني، تختلف في مدة فعاليتها ،الكمية الإجمالية للهرمون لكل جهاز ، حجم اللولب ، ومع ذلك ، تحتوي جميعها على نفس الهرمون - وهو بروجستين يسمى الليفونورجستريل لتعمل على منع الحمل عن طريق:

- زيادة سماكة مخاط عنق الرحم لمنع دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم

-منع التبويض عند خروج البويضة

- ترقق بطانة الرحم لمنع الانغراس

الآثار المترتبة علي الهرموني

- فترات أقصر أو أخف أو غير موجودة

- حب الشباب

- تغيرات في الوزن

- غثيان

- تغيرات في المزاج

- نزيف غير منتظم

اللولب غير الهرموني

اللولب غير الهرموني لا يحتوي على الليفونورجيستريل وبدلاً من ذلك مصنوع من النحاس ، والذي يُعتقد أنه يمنع الحمل عن طريق التدخل في حركة الحيوانات المنوية ومنع الزرع، و يستمر لمدة تصل إلى 12 عاما وهو فعال بنسبة 99% في منع الحمل، لأنه لا يحتوي على هرمونات ، فإن باراجارد لا يوقف دورتك الشهرية.

تشمل الآثار الجانبية لغير الهرموني :

- التبقيع بين فترات أو فترات غير منتظمة

- ألم أثناء الإدخال مع استمرار التشنجات أو الأوجاع لبضعة أيام بعد ذلك

- تفاقم التشنجات والنزيف أثناء الدورة الشهرية ، خاصة في الأشهر الثلاثة إلى الستة الأولى

- يجب ألا تستخدمي اللولب النحاسي إذا كان لديك حساسية من النحاس أو كنت مصابًا بمرض ويلسون ، مما يتسبب في احتواء جسمك على الكثير من النحاس .

ما هو نوع اللولب المناسب لك؟

يعتمد تحديد اللولب الأفضل بالنسبة لك على عدد من العوامل الفردية ، تاريخك الصحي ، مدة تنظيم النسل.

إذا كان لديك فترات غزيرة وترغب في تقصيرها أوإيقافها ، يمكن أن يساعد اللولب الهرموني،من ناحية أخرى يكون بعض الأشخاص أكثر حساسية لتحديد النسل الهرموني ويرغبون في تجنب البروجستين ، وفي هذه الحالة قد يكون النحاسي مناسبًا بشكل أفضل.