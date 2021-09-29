حنونه ومرحه.. صفات أروى جودة صاحبة برج الميزان

"لطيفة، دودة، تتميز بالحيوية والثقة بالنفس".. أروى جودة التي تصدرت تريند محرك البحث “جوجل”، بعدما حلت ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي.

أروى مواليد 23 سبتمبر عام 1979، برج الميزان، تقدم “الدستور” أبرز صفات البرج حسب عالمة الفلك منى احمد.

يمتلكن مواهب فنية متعددة ويحببن المغامرة ويستطيعن التأقلم سريعًا، كما أن شخصيتهن مرحة ويجذبن الآخرين بسهولة، يلفتن الانتباه دائما لانهن يمتلكن ثقة كبيرة فى أنفسهن، ويمتلكن الكثير من الإيجابيات.

أروي جودة

يطمئنون عند تواجدهن بالقرب من الشريك، يتعاملن بعدالة فى الأمور التى تتعلق بالمشاعر، وبالنسبة للعلاقات الزوجية فغالبا ما يكون اشخاص حنونة، يحاولن ملأ حياة شريكهن ويشعرهن أنهن أهم شخص في هذه الحياة.

يعتبرن البيت والأسرة أهم احتياجاتهن وأولوياتهن، يحببن الوصول لمستوى علمي مرتفع، حتى مع بلوغهن سن كبيرة، يتصفن بالعصبية التى تقودهن إلى ارتكاب بعض الاخطاء لكنهن سرعان ما يعترفن بالخطأ.

أروي جودة

يتعاملن بود ولطف مع الاخرين، مما يكسبهم أصدقاء ومعارف بتزايد لفترات طويلة من الزمن، ويمكنهن أيضًا الخروج بأفكار وخطط إبداعية تساعدهن على حل العديد من المشاكل ببراعة.

يتميزن بالحيوية والإبداع وحسهن العالي الذي يجعلهن يستمتعن بالحياة مع الآخرين، يمكن وصفهن على أنهن اشخاص متفائلة يجلبن الإلهام للآخرين بطرق كثيرة، يحبون التحدي والتنافس الشريف ولا يحبون خوض صراعات وجدال.

يحبون الإتقان والدقة ولكن من الممكن أن يقوم شخص ما بالتأثير على قراراتهن وتغيير رأيهن، عميقات لا يهتممن للجمال الخارجي فكل ما يهمهمن ويبحثن عنه الجمال الداخلي للشخص.

أروي جودة

رومانسيات وعطوفات يحببن العمل الجماعي مع شريكهن، ويؤمنن بالحب الحقيقي ولديهن القدرة على جعل العلاقة ناجحة ومستمرة ويجلبن السعادة والمتعة والمرح للعلاقة يستطيعن قول الكلمات المحببة واللطيفة، لذلك فهم يتمتعن بجاذبية خاصة وسحر ينجذبن للصادقين البعيدة عن الزيف والكذب.

أروي جودة

يمتلكن الكثير من الأفكار الجميلة، والأحلام اللطيفة، ولكن في بعض الأحيان يواجهن مشكلة في تحويلها لواقع يفضلن أن يدخلن في علاقة حب مع شريك يفهمهن أغلب الأوقات، ولا يحببن البقاء لوحدهن والتعامل مع مشاعرهن ونفسهن لوحدهن.