الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الوليد بن طلال يخرج من قائمة «الأثرياء المئة» عالميًا

الأمير الوليد بن
الأمير الوليد بن طلال

تراجعت ثروة رجل الأعمال السعودي الأبرز الأمير الوليد بن طلال، ليخرج من قائمة أغني مائة شخص في العالم بعد خسارته 837 مليون دولار خلال اليومين السابقين، لتسجل ثروته وفق مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات 18.6 مليار دولار، ويحتل المرتبة 106 بين أغنى أغنياء العالم.
كانت ثروة الأمير الوليد بن طلال ارتفعت منذ بداية العام الجاري 2021 بمقدار 2.35 مليار دولار، ليرتفع صافي ثروته قبل التراجع الذي حدث خلال اليومين السابقين 19.3 مليار دولار.
كما تراجعت ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس بمقدار 1.03 مليار دولار، ليسجل صافي ثروته  197مليار دولار، ويحتل المركز الثاني في قائمة أغني أغنياء العالم، كما تراجعت صافي ثروة مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس بمقدار935 مليون دولار، ليحتل المركز الخامس في قائمة أغني اغنياء العالم بثروة 128 مليار دولار .
كان مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، نشر منذ ثلاثة أيام ترتيب أغنى أغنياء العالم، والذي يتم من خلاله توفير تفاصيل حول الحسابات في تحليل صافي الثروة على صفحة الملف الشخصي لكل ملياردير، كما يتم تحديث الأرقام في نهاية كل يوم تداول في نيويورك.

واعتلى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، ترتيب قائمة أغني أغنياء العالم بثروة تقدر بـ209 مليارات دولار، فيما حل جيف بيزوس، مؤسس أمازون في المركز الثاني بثروة تقدر بـ198 مليار دولار، وفي المركز الثالث جاء الفرنسي برنار أرنو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton الفرنسية، وعائلته بثروة 162 مليار دولار، واحتل مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربرج المركز الرابع بثروة 131 مليار دولار.

وجاء بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، في المركز الخامس بثروة 129 مليار دولار، فيما جاء لاري بايج، الشريك المؤسس لشركة الفابيت الشركة الأم لـ جوجل، في المركز السادس بثروة تقدر بـ127 مليار دولار، وخلفه مباشرة في المركز السابع  سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة ألفا بيت، بثروة تقدر بـ122 مليار دولار.

فيما جاء الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت ستيف بالمر في المركز الثامن بثروة 107 مليارات دولار، وفي المركز التاسع جاء رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل العاملة في البرمجيات لاري إليسون بثروة  104مليارات دولار، وفي المركز العاشر جاء مؤسس إمبراطورية Berkshire Hathaway، وارن بافيت بثروة تقدر بـ101 مليار دولار.

وشملت قائمة أغنى 100 شخص حول العالم تواجد ملياردير عربي وحيد، وهو الأمير السعودي الوليد بن طلال، والذي بلغت ثروته 19.3 مليار دولار، واحتل المركز 98 عالميًا والأغني عربيا.

وشملت قائمة أغنى 400 شخص تواجد الملياردير المصري ناصف ساويرس، والذي احتل المركز الـ394 عالميا بثروة 6.94 مليار دولار، ويتصدر قائمة أغنى أغنياء مصر.
 

الوليد بن طلال أغني مائة شخص الأمير الوليد بن طلال جيف بيزوس مؤسس أمازون مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس

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وائل لطفي

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