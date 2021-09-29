مجلس السيادة السوداني: سنقف ضد كل التهديدات الخارجية والإرهاب الذي يستهدف البلاد

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، تقديمه كل الدعم لجهاز المخابرات لمواجهة تحديات المرحلة، متعهداً بالوقوف ضد كل التهديدات الخارجية والإرهاب الذي يستهدف البلاد.

وأشار مجلس السيادة السوداني، إلى أن استهداف أفراد جهاز المخابرات لن يثنينا عن صون استقرار البلاد، وفقا لقناة العربية الاخبارية في نبأ عاجل لها.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد نعى وأعضاء المجلس، "شهداء" جهاز المخابرات العامة، الذين استشهدوا، الثلاثاء، وهم يؤدون واجبهم في حماية السودان من الأنشطة الإرهابية ومن المتربصين بأمنها واستقرارها.

وأكد مجلس السيادة السوداني التزام الدولة بالمضي قدما في التصدي لأي أنشطة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

- مداهمة خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش"

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أعلن استشهاد ضابطين وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، خلال مداهمة خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش" في أحد الأحياء جنوبي الخرطوم، فيما تم توقيف 11 إرهابيا من جنسيات مختلفة، ولاذ أربعة إرهابيين أجانب بالفرار.

و قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، أمس الثلاثاء إن المؤسسة العسكرية ليس لديها خلاف مع المكون المدني، لكن تصحيح المسار يستوجب مشاركة الجميع ووجود رؤية لنهضة البلاد.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع بالسودان، إن الانقلاب خطط له بسرية تامة منذ 11 شهرا والقوات المسلحه أفشلته، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع متحدة، وأنه لا خلاف مع المكون المدني، لكنه طالب بمشاركة كل الاطراف، وتعهد بأن يوصل البلاد للحكم الديمقراطي، مؤكدا التزام القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بـ «حماية السودان وشعبه وحدوده».

ولفت إلى وجود خطاب كراهية وعداء موجه ضد المؤسسة العسكرية، قائلا إن الجيش مكلف بحماية الدستور والشعب في السودان، و مطمئنا المواطنين بأن المكون العسكري يواصل التحول الديمقراطي.