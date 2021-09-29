الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

محافظ القليوبية يقرر النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوي الفني بنوعياتها

عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار بالنزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى الفنى بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي)  للعام الدراسى 2021/2022 فى استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.

وأكد المحافظ، أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة والطالبات وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء إستجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم فى إلحاق أبنائهم بالتعليم الفنى حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

وذلك بناء على مذكرة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وذلك طبقا للجدول الآتي:

يذكر أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ سوف ينطلق يوم ٩ اكتوبر القادم في ٦٠ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية تضم ٢٤ مليون طالب وطالبة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.

 

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