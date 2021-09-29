ردم البرك والمستنقعات وتنظيف صفايات الأمطار بمصيف بلطيم

نظم مجلس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حملات ردم البرك والمستنقعات وتنظيف صفايات الأمطار، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تكملة ردم البرك والمستنقعات بمنطقة الفيروز، حيث أمر بالانتهاء من ردم هذه المنطقة اليوم، كما تابع جميع الأماكن التي توجد خارج نطاق الكتلة السكنية للمدينة التى يوجد بها آبار أو برك وتؤدى إلى الضرر، حيث يتم التعامل معها على الفور بردمها وعمل اللازم من أجل الصالح العام للمدينة ولراحة المواطن.

كما تابع هيثم عطية ،رئيس مدينة مصيف بلطيم، الانتهاء من تنظيف واختبار صفايات الأمطار والتأكيد من سلامة جميع الخطوط المتصلة بالصفايات ومطابق الصرف الصحي وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.

وأكد على الانتهاء من تجهيز الصفايات الخاصة بالكورنيش وتم اختبارها والتأكد من سلامتها، كما تم الإنتهاء من تجهيز الصفايات الموجودة بشوارع المدينة واختبارها والاستعداد التام لاستقبال موسم الشتاء.

وشهد أيضا مركز ومدينة الرياض، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

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وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع الناتج اليومى من القمامة والمخلفات والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج، وقص وتهذيب الأشجار.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الرصف بطريق الضبعه، وإنشاء ملعب الرياض بالضبعة، بالإضافة إلى إزالة الإعلانات الغير مرخصة بالأعمدة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.