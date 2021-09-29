الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش

داعش
داعش

استضافت الإمارات الاجتماع المرئي لمجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، والتي تترأسها مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، ركز الاجتماع على التطورات الخاصة بجهود مجموعة عمل الاتصال في التصدي لرسائل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى آخر المستجدات في تركيز التحالف على كل من سوريا والعراق وغرب أفريقيا وأفغانستان.

وأكد مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، جمال المشرخ، ضرورة مواصلة تكاتف جهود الأعضاء في التحالف لدحض رسائل داعش وفكره المتطرف ومنعه من إعادة ترتيب صفوفه في ظل التقدم الإيجابي المُحرَز من قِبل التحالف خلال السنوات الماضية.

كما أكد عزم الإمارات العمل مع الشركاء في مواصلة دعم جهود المجتمع الدولي وهزيمة التطرف والإرهاب من خلال نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال.

 

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