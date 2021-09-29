تراجع «الردة» 100 جنيه.. أسعار خامات الأعلاف في الأسواق

ارتفعت أسعار الذرة في الأسواق مع انخفاض الردة 100 جنيه، وسجلت الذرة الصفراء اليوم الأرجنتيني 5020 جنيها، والبرازيلى 5010 جنيهات، و الأوكرانى 4910 جنيهات، وسجل سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلى 3400 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه، وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200 جنيه.

وسجل سعر الطن من فول الصويا فات بذرة مستوردة 10400 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10200 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة 10200جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلى 10000جنيه، ليسجل سعر الطن من الجلوتوفيد المحلى 4600 جنيه.

كما سجل فول الصويا المحلي 46% إلى 8250 جنيها، وكسب فول صويا 44% بسعر 7800 جنيه، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها، وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3800 جنيه، و دريس حجازي بالات صغيرة سعر 3100 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيه.

وكان قد أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، أن ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف والتي تجاوزت جاجز 7 الآلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيه للطن، والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا التي تجاوزت أسعارها 10 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، وكذلك الأمصال الفعالة ضد الفيروسات ومعظمها مستوردة، وهو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيها إلى 25 جنيها بأوزان تتراوح بين 1500 إلى 2000 جرام.