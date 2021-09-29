الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. حركة تغييرات في «تعليم القاهرة»

محمد عطية
محمد عطية

أصدر محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، حركة تغيرات محدودة في قيادات إدارات التعليمية التابعة للمديرية بالمحافظة.

وقرر مدير المديرية، ترقية محمود عبد الرازق، مديرا عاما لإدارة التبين التعليمية، وعزة دسوقي، مديرا لإدارة المطرية التعليمية.

جاء ذلك في إطار تصعيد مديرية تعليم القاهرة لقيادات جديدة لضخ دماء جديدة عقب خلو تلك الأماكن بعد بلوغ القيادات السابقة السن القانونى للمعاش.

جديد بالذكر أن مديرية التربية والتعليم في القاهرة، هى أكبر مديريات التعليم في الجمهورية ، وتضم 32 إدارة تعليمية.

يذكر أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 سوف ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية تضم 24 مليون طالب وطالبة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

 

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