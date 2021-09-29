«الدبيبة»: الولايات المتحدة ستلاحق الجهات المعرقلة لاستقرار ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية سوف تلاحق جميع الجهات التي تعرقل "استقرار ليبيا".

وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "الكونجرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار، الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

- قانون يمنح أمريكا إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات في ليبيا

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون ينص على منح الولايات المتحدة إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات في ليبيا في حال انهيار الحكومة المؤقتة ووقف اتفاق إطلاق النار.

وتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الأمريكي كل من المشرعين الديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون، وحاز مشروع القانون- الذي جاء تحت اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"- أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبًا ورفضه 35 فقط.

- تفاصيل القانون

وينص القانون على معاقبة من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وينتهك حقوق الإنسان في ليبيا، كما يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في حل النزاع ودعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية؛ وتحسين الإدارة المالية للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

ويطلب المشروع من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا دعم أو انخرط في نشاط مع شخص أجنبي يعمل لصالح روسيا في ليبيا في المجال العسكري.

كما ينص على الطلب من الرئيس معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسئول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا.

ويحث المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا.

وقال رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب، النائب تيد دوتيش، إن "الشعب الليبي يستحق مستقبلًا خاليًا من التدخل الأجنبي ومن الصراع والفساد ومن الاضطرابات الاقتصادية. الشعب الليبي يستحق أن يكون قادرًا على اختيار قادته في انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف: "شعرت بالارتياح لرؤية إدارة بايدن تلعب دورًا أكثر نشاطًا في السياسة الأمريكية في ليبيا، وهو هدف حاسم لهذا التشريع".