أمين صندوق تطوير التعليم: الموافقة على بدء الدراسة فى الكلية المصرية الألمانية بأسيوط

أعلن د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مفاجأة سارة لأهالي وطلاب مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط ولأهالينا في صعيد مصر، حيث تمت الموافقة على بدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية بالمجمع التكنولوجي بأسيوط التابع لصندوق تطوير التعليم.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، صباح اليوم، أن د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وافق في القرار الوزاري رقم ٥٧٠١ الصادر بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١م، على بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، واعتماد لائحتها الداخلية.

وأوضح "الحيوي" أن قرار وزير التعليم العالي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتبار هذا المسار من التعليم هو القاطرة الحقيقية للتقدم الصناعي في مصر، وأحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية مصر ٢٠٣٠، والتمنية المستدامة، لكي يظهر التعليم الفني والتكنولوجي برؤية مختلفة في الجمهورية الجديدة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قرار بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمرحلتيها "المتوسطة- والمتقدمة"، يعد نقلة نوعية في التعليم الجامعي بصعيد مصر، وتعتبر الكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجي في أسيوط هي النواة الحقيقية للجامعة التكنولوجية بأسيوط، والتي ينتظر بدء الدراسة فيها خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر، أنه سيتم بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى، حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 "لمدة 15 يومًا"، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 "مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.