المفوضية الأوروبية تمول النمسا بـ450 مليون يورو للمساعدة فى خطتها للتعافى

وافقت المفوضية الأوروبية على صرف 450 مليون يورو، كتمويل مسبق لمساعدة النمسا في خطتها للتعافي الاقتصادي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر أثناء زيارتها للنمسا في جولتها الأوروبية إنه "سيتم صرف هذه الأموال على المشاريع الخضراء والرقمية".

وأشارت أورسولا إلى أن هذه الأموال ستعزز جهود النمسا لخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى صفر بحلول عام 2040.

وفي سياق متصل، تبدأ العاصمة النمساوية فيينا حزمة جديدة من تدابير مواجهة جائحة كورونا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وقال ميخائيل لودفيج، حاكم العاصمة فيينا فى تصريحات له، إن التدابير الجديدة تهدف الى الحد من معدل الإصابات اليومية، والذي مازال مصدر عبء على المستشفيات ووحدات العناية المركزة، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف العمل بشهادة الخلو من فيروس كورونا "بي سي أر" والاعتماد فقط على تلقى اللقاح أو التعافي من الوباء "قاعدة G2".

وأوضح لودفيج أن الإجراءات الجديدة تشمل دخول المطاعم والتجمعات لأكثر من 500 شخص، سواء كانت المناسبة فى الأماكن المغلقة أو الهواء الطلق مع استثناء الأطفال دون سن الثانية عشرة.

كما أعلنت الصحة النمساوية، تسجيل 1561 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا حتي أمس الثلاثاء.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 738 ألفًا و763 حالة وقد تعافى منهم 707 آلاف و860 حالة، بينما توفي 10 آلاف و986 حالة.

وأوضح البيان، أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 892 حالة منها 240 حالة في وحدات العناية المركزة بينما تم توزيع 10 ملايين و802 ألف و266 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار البيان، إلى أن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند 45 وكارينثيا 97 والنمسا السفلى 234 والنمسا العليا 345 وسالزبورج 162 وستيريا 179 وتيرول 108، وفورارلبرج 49، وأخيرا العاصمة فيينا 342 حالة.