بمستهل تعاملات اليوم.. البورصة تتجاهل التراجعات العالمية وصعود جماعى للمؤشرات

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، متجاهلة التراجعات الحادة التي ألمت بمؤشرات الأسواق العالمية عشية أمس بقيادة الأسواق الأمريكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 14. 0% ، بما يعادل 14.46 نقطة، ليصل إلى مستوى 10462 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 74. 0%، بما يعادل 20.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 2729 نقطة، ما ساهم في صعود المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 62. 0%، بما يعادل 22.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 3663 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها حوالى 94 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 32.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 4.6 ألف صفقة شراء وبيع.

وقال محللون بالسوق، إن تجاهل البورصة المصرية للتراجعات العالمية بمستهل تعاملات اليوم، يعود إلى بدء انحسار أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة تدريجيًا، خاصة بعد ظهور مبادرات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باعتزامهم التقدم بمقترحات لوزارة المالية وإرجائها لمدة عام لحين تحسن أحوال السوق.

وأضاف المحللون أن تلك الخطوة تعد حافزًا قويًا للبورصة وحال تحقيقها قد ستتحول النظرات السلبية إلى إيجابية ومن ثم تعافى السوق بشكل كامل.

وتوقع المحللون انتهاء الأزمة في القريب العاجل، خاصة بعد تحمس أعضاء البرلمان، فضلًا عن اعتزام بعض الشركات الخاصة للطرح في البورصة.