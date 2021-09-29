الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: توزيع لحوم الأضاحي فى محافظات الوجه البحرى لليوم الثانى

لحوم الأضاحى
لحوم الأضاحى

في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف استقبلت محافظات الوجه البحرى، اليوم، 5 سيارات من لحوم الأضاحى، لليوم الثانى على التوالى، وهى محافظات: "بني سويف- الإسكندرية- القاهرة- الغربية- دمياط"  خمس سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف بواقع (4) أطنان لمحافظة (بني سويف) و(3) أطنان لمحافظتي (الإسكندرية- القاهرة) و(2) طن لمحافظتي (الغربية- دمياط)، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه (964) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف.

وأكدت غرفة عمليات الأوقاف: “التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين المحتاجين، وأن الجميع في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله -عز وجل- في أن اختصنا بخدمتهم”.

وشددت الوزراة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالى.

وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 997 طنًا من اللحوم بمحافظات: القاهرة– الجيزة– القليوبية– المنوفية– الإسكندرية– بني سويف– الفيوم– الشرقية– الغربية– المنيا- البحيرة– الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية- كفرالشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء– الأقصر– جنوب سيناء– السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح.

وقالت الأوقاف، فى بيان لها، إنه في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف سيتم غدًا الخميس 30 / 9 /2021، توزيع (16) طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (أسيوط- سوهاج- الشرقية- البحيرة)، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.

 

محافظات الوج البحري تستقبل الافريقي سيارات لحوم الأضاحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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