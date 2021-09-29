الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المحامين»: لائحة مستحدثة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة خلال أسبوع

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قال المحامي إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، إنه سيعمل على استحداث لائحة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة لضبط الأمور فيها.

وأوضح في بيان له، أول ما تحتاج اليه أي ادارة في أي مؤسسة هي لائحة ( نظام يضبط ايقاع عملها)، لذلك فإن المنطلق الأول والخطوة الأولى لتطوير الادارة القانونية لنقابة المحامين أن يكون لهذه الإدارة لائحة تحكم كل صغيرة وكبيرة في نظام العمل بها.

وأضاف: "أنتظر مقترحات جميع الزميلات والزملاء المحامين خلال ٤٨ ساعة بشأن هذه اللائحة لتضمين مشروع اللائحة أفكاركم ورؤاكم ثم عرضها عليكم في حلقة نقاشية، قبل صياغتها النهائية في موعد غايته أسبوع من اليوم لعرضها على النقيب ثم عرضها على أعضاء مجلس النقابة العامة في أقرب اجتماع للمجلس لإقرارها".

وسبق أن أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية ‏بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبد العزيز سعودي، المحامي ‏بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا أجر.‏

نقابة المحامين نقيب المحامين محامي بالنقض رجائي عطية مجلس النقابة المحامين العرب اتحاد المحامين العرب

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