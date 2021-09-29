سكرتير مجلس الأمن الروسى: موسكو بحاجة لتوفير بيئة آمنة لتدفق المعلومات

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا بحاجة إلى توفير بيئة آمنة لتدفق المعلومات الموثوقة على الإنترنت، ما يُساعد على مواجهة التأثير المدمر للعديد من المواقع الإلكترونية على الناس.

وقال باتروشيف، في اجتماع يهدف إلى ضمان الأمن القومي في الشرق الأقصى لروسيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "لا يزال انتشار الأيديولوجية القومية والتحريض على الكراهية العرقية والانفصالية على الإنترنت يمثل تهديدًا خطيرًا، والعديد من مواقع الويب وكذلك الشبكات الاجتماعية تشارك بنشاط في التلاعب بالناس، ما يضر بالمعايير الأخلاقية والثقافية الأساسية لروسيا والقيم الدينية والتقاليد الأسرية الروسية، بالإضافة إلى حث المراهقين على السلوك الانتحاري".

وشدد على ضرورة منع انتشار الفكر المتطرف على الإنترنت، من خلال استخدام مجموعة واسعة من أدوات تكنولوجيا المعلومات لصالح الحفاظ على القيم الثقافية والتاريخية والروحية والأخلاقية للروس.

وأشار باتروشيف إلى أنه "من الضروري خلق بيئة آمنة لتدفق المعلومات الموثوقة، لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز تطوير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية المستقرة والآمنة في روسيا".

وفي نفس السياق، أعربت مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة الأوروبية ونائبة الرئيس للمشروع الرقمي للاتحاد الأوروبي، عن أملها في أن تحقق أوروبا والولايات المتحدة التوافق في مجالات تشمل المنافسة والذكاء الاصطناعي والضرائب.

يأتي ذلك قبيل الاجتماع الأول لمجلس التجارة والتكنولوجيا المشكل حديثًا بين القوتين المقرر اليوم الأربعاء في بيتسبرج، حيث قد تصل الولايات المتحدة وأوروبا لتزامن أكبر بشأن القضايا التقنية.

وقالت المسئولة الأوروبية، في مؤتمر في لوس أنجلوس حسبما نقل موقع "سي نت": “إنَّ مهمتها هي التأكد من أن التكنولوجيا تخدمنا، ليس فقط بصفتنا مستهلكين بل مواطنين أيضًا”.

واكتسبت مارجريت فيستاجر سمعة بكونها صارمة في التعامل مع عمالقة التكنولوجيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغرامات الضخمة لمكافحة الاحتكار التي فرضتها على هذه الشركات، لا سيما جوجل وأمازون، بالإضافة إلى الخلاف الضريبي الكبير مع آبل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينظر إليها على أنها عدو لكل من أمريكا والتكنولوجيا، لكنها تدعي أنها من المعجبين بكليهما وترى هدفًا مشتركًا مع نظرائها الحاليين في الولايات المتحدة.