الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نتائج زيارة البعثة التجارية المصري إلى زامبيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 حققت البعثة التجارية المصرية للصناعات الهندسية لدولة زامبيا نتائج إيجابية، تضمنت تعريف الشركات المصرية بطبيعة السوق الزامبي ومزاياه علاوة على تعريف مجتمع الأعمال الزامبي بالقدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وقدرتها على منافسة أهم الدول المصدرة لزامبيا من المنتجات المماثلة.

وقد أكد أحدث تقرير تلقته نيفين جـامع وزيرة التجارة والصناعة من المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا، حول نتائج الزيارة أن البعثة التجارية ضمت 15 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية وتعمل في مجالات إنتاج الأجهزة المنزلية، والآلات والمعدات الزراعية والمباني مسبقة التصنيع، وبطاريات السيارات، والأدوات والمنتجات الكهربائية وذلك خلال الفترة 19 - 22 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى أن الزيارة تضمنت عقد منتدى روابط الأعمال بمشاركة الشركات المصرية و45 شركة زامبية عاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف تشبيك الشركات المصرية مع الشركات الزامبية من خلال عقد إجتماعات أعمال ثنائية، وكذا تعريف الشركات المصرية بأهم ملامح بيئة وحوافز الاستثمار في زامبيا، كما تضمنت الزيارة قيام الشركات المصرية بزيارات ميدانية لمقار الشركات الزامبية لبحث فرص التعاون المشترك والتعرف على إحتياجاتها من المنتجات المصرية

وأضاف رئيس التمثيل التجاري، أن وزيرة التجارة والصناعة قد وجهت المكتب التجاري في لوساكا بالمتابعة مع كل المجلس التصديري للصناعات الهندسية والشركات المصرية أعضاء البعثة وكذا الشركات الزامبية للوقوف على مستجدات التعاون المشترك وبذل كافة الجهود اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الزيارة خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد عبد الله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة لوساكا ان الزيارة اسفرت عن ردود أفعال إيجابية من جانب الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، خاصة مع وجود العديد من الفرص المتاحة للتعاون والتي يمكن البناء عليها خلال الفترة القادمة لتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الهندسية إلى زامبيا والتي تمثل حالياً نسبة 15% من إجمالي الصادرات المصرية إلى زامبيا التي بلغت في عام 2020 نحو 15 مليون دولار.

المصرية الشركات منافسة لزامبيا نيفين وزيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

حريق هائل بمطعم على كورنيش جليم فى الإسكندرية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 29-9-2021

القبض على شخصين بـ«17 طن أحجار ذهب» في أسوان

الهرم التعليمية تعلن فتح باب التحويل لمدرسة غطاطي الرسمية لغات

«شاكر» لـ«الدستور»: بدء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية قبل نهاية 2021

القصة الكاملة لقتل عريس بولاق بوابل من الرصاص وسط الشارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بينت.. يستجيب لتلميع منظمة الايباك

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى