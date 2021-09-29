«شاكر» لـ«الدستور»: بدء مشروع الربط الكهربائي مع السعودية قبل نهاية 2021

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص، خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك ضمن الترتيبات النهائية لبدء تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جرى مناقشة ذلك خلال اللقاء الذي جمعه معه الوزير القبرصي أمس الثلاثاء.

وأضاف “شاكر”، في تصريح خاص لـ" الدستور"، أن هناك مذكرة تفاهم أخرى سوف للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، سوف توقع قبل نهاية العام .

وحول مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أشار “شاكر”، إلى أن مشروع الربط بين البلدين الشقيقين في مرحلة متقدمة وسوف يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة للمشروع والبدء في التنفيذ قبل نهاية العام الجاري 2021.

ولفت إلى دور الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع الربط وخاصة في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن، ومشاركة الشركات في مشاريع داخل دولة العراق، منوهًا بأن الشركات المصرية العاملة في مشاريع الكهرباء مؤهلة في مشاريع خطوط الربط والمحولات الفائقة حتى جهد 500 ألف فولت، وقادرة على إنشاء تلك المحولات بنفسها وبدون وجود شركات عالمية، خاصة أن الشركات المحلية متطورة وتضاهي الشركات العالمية في كل شيء ولها دور كبير في المشاريع داخل مصر.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء ، التقى الثلاثاء، هومر مافروماتيس، سفير قبرص بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، ورحب “شاكر” بالسفير القبرصي، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، ومؤكدًا على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين.

أشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط، مؤكدًا أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا، وكذلك الربط مع السودان، ويجري حاليًا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجارٍ استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية

كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين أخذاً فى الإعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة، مشيرًا إلى الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا.

ومن جانبه؛ أشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات ، وأكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين لما لهذا المشروع من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء مانملكه من إمكانيات فى هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.

