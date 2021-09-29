ألمانيا: 5.9 مليون من المسنين يعيشون بمفردهم

يتزايد عدد المسنين من الرجال والنساء الذين يعيشون بمفردهم في ألمانيا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، اليوم الأربعاء، أنه في العام الماضي كان حوالي 5.9 مليون شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر يعيشون بمفردهم في ألمانيا؛ أي ما يعادل 34% من هذه الفئة العمرية. وكان عدد هؤلاء قبل 20 عامًا، 5.1 مليون شخص.

وجاء في بيان المكتب: "عندما يموت الشريك، يُصبح العديد من كبار السن بمفردهم. هذا هو السبب الرئيسي لزيادة نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم مع تقدم العمر".

وأوضح المكتب أن 62% من الفئة العمرية من 65 عامًا فيما فوق ذكروا أن لديهم شريكًا، ومن بين الذين تزيد أعمارهم على 85 عامًا، بلغت نسبة من ذكروا ذلك 34% فقط.

وبسبب شيخوخة المجتمع، زاد عدد الأسر المسنة بشكل كبير بوجه عام، وفي الآونة الأخيرة شكلت الأسر التي يزيد عمر جميع أفرادها على 65 عامًا نسبة 25% من إجمالي الأسر في ألمانيا، وقبل عشرين عامًا كانت نسبتهم 21%.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي هذه البيانات بمناسبة يوم كبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر المقبل.

وبحسب بيانات المكتب، بلغ عدد من هم في سن 65 عامًا فيما فوق في ألمانيا العام الماضي 18.3 مليون فرد- وهو ما يعادل 22 من إجمالي السكان.

وعلى صعيد آخر، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 11780 حالة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 10454 إصابة.

وسجل المعهد 67 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 71 وفاة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية، حتى الآن، في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفًا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.