«القوى العاملة»: تعيين 738 شابا بالقطاعين الخاص والاستثماري في المنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 738 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 4844 شاباً، وتوفير 461 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 13 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 654 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، قامت بتعيين 526 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2520 شاباً، وتوفير 336 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وقامت المديرية، في مجال التدريب المهني، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 823 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 624 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2607 شاباً، وتوفير 850 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونية الماضي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، قامت في مجال التدريب المهني خلال شهر يونية الماضي، بتقديم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 622 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة.