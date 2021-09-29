الهرم التعليمية تعلن فتح باب التحويل لمدرسة غطاطي الرسمية لغات

أعلنت إدارة الهرم التعليمية بقيادة ناصر شعبان مدير الإدارة، والدكتورة حنان موسى وكيلة الإدارة، عن قبول تحويلات مراحل رياض أطفال والابتدائى والإعدادى، إلى مدرسة مبروك غطاطي الرسمية لغات الجديدة، وذلك بشرط أن يكون القبول حسب المربع السكني من مدارس داخل الإدارة.

وطالبت الإدارة، على من يرغب التحويل للمدرسة، يتقدم لقسم التجريبيات بإدارة الهرم التعليمية، بشارع غطاطي بجوار الدائري خلف مدرسة البرديسي الخاصة بعد مرور حدائق الأهرام، اللبيني فيصل.

وكانت قد أعلنت إدارات الجيزة نتيجة تنسيق القبول بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

جدير بالذكر، أنه سيتم بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.