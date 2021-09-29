الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تحذر: تربية الكلاب في المنازل تُصيبك بالسعار أو داء الكلب

كلاب
كلاب

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المواطنين من مرض السعار أو “داء الكلب”، حيث يمكن أن تنقل الحيوانات الأليفة الفيروس إلى البشر عن طريق اللدغات والخدوش بجانب الثعالب والخفافيش.

-طرق انتقال داء الكلب

وقال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ينتقل داء الكلب من الحيوانات المصابة إلى السليمة، أو من شخص إلى الآخر عن طريق اللعاب الحامل للفيروس أو عن طريق الخدوش والجروح، ومن النادر حدوث انتقال للفيروس من شخص إلى آخر، ويعتبر انتقال هذا الفيروس حصرا من الحيوان إلى الحيوان ومن الحيوان إلى الإنسان، والتي تؤدي في الغالب للإصابة بداء الكلب، نتيجة عضة من كلب غير مطعم.

-لحيوانات التي يمكن أن تنشر داء الكلب
تستطيع معظم الحيوانات البرية والمستأنسة نشر فيروس داء الكلب، ومنها (الكلاب، الخفافيش، القوارض، القطط، الأبقار، الماعز، الخيل، الأرانب، القنادس، القيوط، الثعالب، القرود، الراكون، الظربان،الفئران الجبلية).

-أعراض داء الكلب
لا تظهر الأعراض على الفور بعد حدوث الإصابة، ولكن تستغرق فترة الحضانة من شهر إلى 3 أشهر سوف تظهر الأعراض بمجرد انتقال الفيروس عبر الجهاز العصبي المركزي ويصيب الدماغ وتكون الأعراض.
1- حمى والشعور بالتعب
2- الشعور بالألم أو الوخز أو الحرق في موضع الجرح
3- ضعف العضلات
4- القلق وعدم القدرة على النوم
5- شلل طفيف أو جزئي
6- الهلوسة
7- سيل اللعاب أكثر من المعتاد
8- صعوبة في البلع
9- وفي حالة تأخر العلاج قد يسبب المرض الغيبوبة أو الوفاة

علاج داء الكلب
تبدأ عملية العلاج بتنظيف الجرح بغسله لمدة 15 دقيقة على الأقل بالماء والصابون، بعد ذلك يتم الحصول على التطعيم ضد داء الكلب في أقرب وقت ممكن بعد لدغة الحيوان هو أفضل طريقة لمنع العدوى الجلوبيولين المناعي، الذي يعطيك جرعة فورية من الأجسام المضادة لداء الكلب لمكافحة العدوى، ثم الحصول على لقاح داء الكلب، يتم إعطاءه في سلسلة من خمس جرعات على مدى 14 يوما.

-الآثار الجانبية لعلاج داء الكلب
هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر بعد تلقي علاج داء الكلب مثل
1-صداع في الرأس
2-ألم المعدة بجانب الغثيان
3-ألم أو تورم أو حكة في موقع الحقن
4-آلام العضلات

طرق الوقاية من داء الكلب
يمكن الوقاية من داء الكلب من خلال بعض التدابير البسيطة التي يمكنك اتخاذها لمساعدتك في الوقاية من داء الكلب:
1-يجب الحصول على التطعيم ضد داء الكلب قبل السفر إلى البلدان النامية
2-لا بد من تطعيم الحيوانات الأليفة الخاصة بك.
3-عدم الاقتراب من الحيوانات الأليفة الضالة.
4-عدم ملامسة حيوانًا بريًا أبدًا حتى إذا بدا ميتًا.
5-لا بد من الإبلاغ عن أية علامات لحيوان مصاب بالعدوى لمراقبة الحيوانات المحلية.

الزراعة تحذر تربية الكلاب المنازل والاصابة بمرض السعار داء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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