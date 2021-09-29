الفراخ بـ 28 جنيها.. استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا، اليوم الأربعاء، في الاسواق وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 32 و 33 جنيها للكيلو.

- أسعار البيض

- سجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 42 و43 جنيهًا للكرتونة.

- البيض الأحمر يسجل سعراً يتراوح بين 45 و 46 جنيها للكرتونة.

- سجل البيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

- أسعار الكتاكيت

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.50 و9.75 جنيه.

- الكتكوت "ساسو" تراوح سعره بين 6.50 جنيه و 6.25 جنيه.

- الكتكوت البلدي سجل سعره بين 3 و3.25 جنيه.

- ارتفاع أسعار الدواجن بسبب الأعلاف

وكان عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية، قد أكد ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف والتي تجاوزت حاجز 7 آلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف، وبلغ سعر الذرة الصفراء 550 جنيها للطن والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا التي تجاوزت أسعارها 10 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين وكذلك الامصال الفعالة ضد الفيروسات ومعظمها مستوردة، هو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيه إلى 25 جنيه باوزان تتراوح بين 1500 الى 2000 جرام.

وأضاف رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرف التجارية لـ " الدستور " أن قرار وقف استيراد الدواجن ومقطعاتها يهدف إلى تخفيف العبء على المربين وخاصة المزارع الصغيرة التي تعاني من ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال، لافتا الى أن رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها تقنين عملية الاستيراد رفضوا استيراد أي كميات من الخارج لدعم المربين، ووقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين على التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة لدعم الصناعة الوطنية التي يعمل بها 3 ملايين عامل.