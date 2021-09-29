الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

22 وفاة و1810 إصابات جديدة بكورونا فى أستراليا

أستراليا
أستراليا

سجلت السلطات الصحية في أستراليا 1810 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 102 ألف و729 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الأسترالية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت ألفا و278 حالة وفاة، بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، موضحة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ما زال عند 74 ألفا و781 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، حيث أن البلاد لم تسجل أي حالات تعافي جديدة على مدار أمس.

وفي نفس السياق، كشفت السلطات الأسترالية، عن خطط لإعادة فتح سيدني المغلقة باستخدام نظام من مستويين يمنح الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا حريات أكثر من غير المحصنين لعدة أسابيع.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يتم رفع القيود المفروضة على الحركة عبر منطقة نيو ساوث ويلز الأوسع نطاقًا تدريجيًا بين 11 أكتوبر و1 ديسمبر المقبلين، حيث تنتقل معدلات التطعيم من 70 إلى 90%، موضحة أنه سيتم منع الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من الانضمام الرياضات المجتمعية أو تناول الطعام في الخارج أو القيام بالتسوق غير الضروري عبر مختلف ولايات البلاد.

من جانبها، دعت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان، المواطنين للحصول على اللقاح؛ حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل عادي، قائلة: "إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على تناول وجبة مع الأصدقاء والترحيب بالأشخاص في منزلك، فعليك أن تحصل على اللقاح".

وأضافت الصحيفة أنه بمجرد تحقيق التطعيم بنسبة 80٪، والمتوقع بعد بضعة أسابيع، سيتم السماح بالسفر على مستوى الولاية، مضيفة أنه اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل، لن تكون هناك حدود للتجمعات المنزلية والخارجية غير الرسمية ولن تكون أقنعة الوجه مطلوبة بعد الآن.

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