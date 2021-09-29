بلجيكا تسجل 1874 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، تسجيل 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و240 ألفًا و232 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات بلغت 25 ألفًا و581 حالة بعد أن سجلت، أمس، 13 حالة وفاة جديدة، في حين أن حالات التعافي في البلاد ارتفعت إلى مليون و152 ألفاً و355 متعافياً منذ بدء الجائحة في البلاد.

وكان أعرب رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو عن اعتقاده بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لا يعدو سوى نقاش نظري، مشيرا إلى صعوبة تطبيقه على أرض الواقع.

وتساءل دي كرو، في حديث لصحيفة "لو سوار" البلجيكية، "كيف سيتم تطبيق التطعيم الإلزامي من الناحية العملية.. هل سيتم وضع نقاط تفتيش في الشوارع، وماذا لو رفضت الناس تلقي التطعيم هل سيتم وضعهم في السجون؟".

وأشار ألكسندر دي كرو إلى أنه من أنصار تخفيف إجراءات ارتداء الكمامة نظرا لوجود العديد من الأماكن العامة التي لم تعد تتطلب ذلك.

وقال: إنه يؤمن بـ"العمل الشاق" من أجل الإقناع، مشيرا إلى أن الإجراءات المعمول بها في بلجيكا تعد أقل تقييدا من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا ويرجع الفضل في ذلك إلى التطعيم".

وأوضح أن بلاده تعد في المراكز الثلاثة الأولى في أوروبا من حيث التطعيم، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الشهادة الصحية في بروكسل.