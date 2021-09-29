الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلغاريا تسجل 2573 إصابة جديدة و87 وفاة بكورونا

بلغاريا
بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا 2573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم الأربعاء، أن السلطات سجلت خلال الفترة نفسها 87 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 22 ألفا و725 حالة.

وأوضحت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي في البلاد ارتفع إلى 495 ألفا و970 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، مشيرة إلى أنه يوجد في المستشفيات حاليا 5 آلاف و152 مصابا بكوفيد، من بينهم 449 في حالة حرجة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 434 ألفا و474 حالة بعد تعافي 2159 مصابا في أخر 24 ساعة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 42 ألفا و771 حالة.

وفي سياق متصل، أكدت بلغاريا، سيطرة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا على حالات الإصابة في البلاد بنسبة 100%.

وأوضح المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية، وفقًا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الثلاثاء: أن الجهات الصحية عثرت على هذه السلالة من بين 457 عينة سريرية.

ويوجد في مستشفيات بلغاريا، حاليًا، 5048 مريضًا بكورونا من بينهم 432 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 432 ألفًا و315 حالة بعد شفاء 2268 مريضًا في آخر 24 ساعة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 42 ألفًا و444 شخصًا.

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وائل لطفي

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