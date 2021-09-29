الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة إماراتية: «إكسبو 2020 دبي» يتوج مسيرة الإمارات الظافرة في التقدم والتطور

إكسبو 2020
إكسبو 2020

أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن فعاليات إكسبو 2020 دبي يتوج مسيرة البلاد الظافرة في التقدم والتطور اللذين أرساهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسارت على نهجه القيادة من بعده في ارتياد آفاق المستقبل وصنع الإنجازات الخارقة وصولاً لدولة اللامستحيل.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان “أهلاً بالعالم” - أن الإمارات على أتم الاستعداد لانطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، أكبر المعارض العالمية بريقاً وشهرة، حيث بدأ الملايين من كل بقاع العالم بالتدفق على “دبي” للمشاركة في الحدث الاستثنائي، الذي أعدت له الدولة بما يستحق، لضمان تجربة تتيح للزائرين كرنفالاً لم يشهد له العالم مثيلا.

وأضافت أنه لطالما مثّلت الإمارات على الدوام مركزاً محورياً لصناعة الحدث، بما تمتلكه من مقوّمات استثنائية، جعلتها محل ثقة العالم أجمع، إلا أن انطلاق إكسبو 2020 دبي، غداً، عبر احتفال كبير توافرت له كل العناصر الاستثنائية، من المنتظر أن يكون الأكثر إبهارا في تاريخ الحدث الدولي، بما توافر له من مقومات وتجهيزات أظهرت الجهد الجبار الذي بذلته الإمارات على مدار ثماني سنوات وضمن أعلى مستويات التقدم التقني والمعماري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجميع يترقب انطلاق المعرض الاستثنائي الذي يستمر نحو ستة أشهر ستكون فيها (دبي) محور اهتمام العالم، فيما سيساهم الحدث العالمي في صنع عالم جديد وتحقيق التواصل بين الشعوب، لما يشكله من مظلة عصرية تترجم ما يعيشه العالم من نهضة، وحوار رائع في الحضارة البشرية في العصر الجديد ومحفل عظيم تجتمع فيه شعوب العالم، وسط مظاهر الاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم الإنساني والثقافة.

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