كازاخستان تسجل 1925 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، 1925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 882 ألفا و634 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 2857 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 818 ألفا و521 حالة.

ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 5 مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أن 7 ملايين و524 ألفا و609 أشخاص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 6 ملايين شخص على الجرعتين.