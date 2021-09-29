أوكرانيا تسجل 9666 إصابة و217 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 9 آلاف و666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و411 ألفا و622 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فور الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 217 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 56 ألفا و70 وفاة.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس، 3 آلاف و281 شخصا، ليبلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس مليونين و251 ألفا و352 شخصًا.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.