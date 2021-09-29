ألمانيا تسجل 11780 حالة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11780 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 10454 إصابة.

وسجل المعهد 67 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 71 وفاة

يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية، حتى الآن، في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، اليوم الأربعاء، 61 إصابة، مقابل 3ر60 إصابة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة، وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و215 ألفا و351 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 93 ألفا و571 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و989 ألفا و700 شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.