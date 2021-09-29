فوميو كيشيدا رئيسًا لوزراء اليابان

اختار الحزب الحاكم في اليابان وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا زعيما جديدا له ليصبح رئيس الوزراء.

وكان بدأ الحزب الحاكم في اليابان التصويت، اليوم الأربعاء، لاختيار خليفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا، مع جولة إعادة محتملة بين كبار المتنافسين، وزير التطعيم تارو كونو ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، وفقا لإحصاء مبكر لأصوات الأعضاء.

وقال كونو، للصحفيين قبل التصويت: "لقد فعلت ما ينبغي علي فعله. سأنتظر الآن فقط الحكم".

بينما قال كيشيدا على حدة: "إنني مقتنع بفوزي"، حسبما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويترشح على المنصب الأعلى: كونو، 58 عاما، وهو وزير الدفاع والخارجية السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وكيشيدا، ووزيرة الداخلية السابقة ساناي تاكايشي، 60 عاما، من المحافظين المتطرفين، وسيكو نودا،61 عاما، من الجناح الليبرالي المتضائل في الحزب.

وكان ألقى المرشحون الأربعة الذين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء الياباني القادم خطاباتهم الأخيرة، أمس الثلاثاء، في إطار مساعيهم لحشد الدعم، قبل يوم واحد من الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه بحسب الاستطلاع الذي أجرته، فمن المرجح أن ينتهي انتخاب زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي بجولة الإعادة بين وزير التطعيم تارو كونو ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا إذ أنه من غير المتوقع أن تنتهي الجولة الأولى من التصويت بحسم وجود فائز يحظى بدعم الأغلبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم القادم سيحل محل رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي يشغل منصب رئيس الحزب الحاكم، والذي يكافح من أجل دعم الاقتصاد المتضرر من الإجراءات التي تم تنفيذها لإبطاء انتشار كوفيد-19.