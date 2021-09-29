اليابان تراجع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة اليابانية، بأن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، أو الذين يتواجدون في العناية المركزة، انخفض إلى أقل من ألف حالة لأول مرة منذ الخامس من أغسطس الماضي.

وأضافت الوزارة، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات الحرجة يبلغ حاليا 998 حالة، وهو أقل بمقدار 64 شخصا عن اليوم السابق عليه.

وكان رئيس الوزراء اليابانى، يوشيهيدى سوجا، قد أعلن، أمس، أن حكومته ستنهى هذا الأسبوع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد فى طوكيو و18 محافظة أخرى، بالإضافة إلى وقف شبه حالة الطوارئ في مناطق أخرى انخفضت فيها نسب الإصابات الجديدة بالمرض، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 4 أبريل الماضي التي لا يخضع فيها أي جزء من اليابان لحالة الطوارئ لـ كوفيد-19 أو شبه حالة الطوارئ.

وكانت ذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية أن الحكومة اليابانية تعتزم تخفيف قواعد الحجر الصحي خلال أكتوبر المقبل للمسافرين المحصنين الذين يدخلون البلاد، وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم استثناء القادمين من 9 دول تم فيها تأكيد إصابات بطفرة "ميو" من فيروس كورونا، وهي الأرجنتين وكوستاريكا وكولومبيا وسورينام وترينيداد وتوباجو والفلبين والبرازيل وفنزويلا وبيرو.

يذكر أنه بموجب القواعد الحالية، يُطلب من المسافرين القادمين من دول ومناطق ينتشر فيها فيروس كورونا البقاء في مرافق محددة لمدة 3 أيام بعد وصولهم إلى اليابان، كما يتعين عليهم عزل أنفسهم في منازلهم أو أماكن أخرى إلى أن يمضي 14 يومًا منذ وصولهم إلى البلاد.

وأضافت الصحيفة أن هذه القواعد ستخفف في 1 أكتوبر، وسيتم إعفاء الأشخاص الذين يثبتون حصولهم على التلقيح قبل 14 يومًا على الأقل من دخولهم اليابان، من الإقامة لمدة 3 أيام في المرافق المحددة.