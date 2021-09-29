الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

علي الطريقة الحديثة .. نصائح وأفكار ديكور مكتب منزلي فاخر

مكتب منزلي
مكتب منزلي

مع تفشى فيروس كورونا، لجأ عدد من الأشخاص للعمل من المنزل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو إجراء الاجتماعات “أون لاين”، ويعتبر المكتب المنزلي من الأساسيات للعامل ولابد من تواجده.

ونرصد في التقرير التالي بحسب موقع "digsdigs  " مجموعة من ديكورات المكاتب المنزلية العصرية لعام 2021.

مكتب منزلي فاخر ملون بجدران وردية وأرفف مفتوحة ووحدة تخزين كبيرة ومكتب كبير وكرسي طاووس وكراسي باللون الأزرق وهامش ملون

مكتب منزلي فاخر ملون بجدران وردية وأرفف مفتوحة ووحدة تخزين كبيرة ومكتب كبير وكرسي 

مكتب منزلي فاخر ورائع مع جدار ورق حائط زهري ومكتب أبيض وكرسي جلدي وضوء نيون وردي ومرآة

مكتب منزلي رائع مع جدار ورق حائط زهري ومكتب أبيض وكرسي جلدي وضوء نيون

مكتب منزلي فاخر ورائع مع مكتب أبيض ، كرسي ذهبي مع فرو صناعي وردي ، جدار معرض جلام جميل بإطارات ذهبية

مكتب منزلي فاخر مع مكتب أبيض ، كرسي ذهبي مع فرو صناعي وردي 

مكتب منزلي فاخر وغريب مع أريكة رمادية وكرسي منسوج ومكتب كبير وثريا كروية وسلم ولمسات ملونة

مكتب منزلي فاخر وغريب مع أريكة رمادية وكرسي منسوج ومكتب كبير 

مكتب منزلي فاخر بجدران محايدة ومكتب أبيض وذهبي وكرسي أبيض وجدار معرض أنيق ومرآة أرضية مذهلة

مكتب منزلي فاخر بجدران محايدة ومكتب أبيض وذهبي وكرسي أبيض وجدار معرض أنيق ومرآة أرضية مذهلة

مكتب منزلي فاخر به مكتب جميل من الخشب والرخام وكرسي منسوج وطاولة جانبية سوداء وستائر داكنة

مكتب منزلي فاخر به مكتب جميل من الخشب والرخام وكرسي منسوج وطاولة جانبية سوداء وستائر داكنة

مكتب منزلي فاخر به مكتب خرساني وأكريلي وكراسي أكريليك وجلد جلدي ونبات بوعاء جريء وإضاءة فريدة

مكتب منزلي فاخر به مكتب خرساني وأكريلي وكراسي أكريليك 

مكتب منزلي فاخر بجدار زهري غامق ومكتب أسود ونحاسي وكرسي شفاف ووسادة وردية وسلة بالإضافة إلى وحدة رفوف سلمية

مكتب منزلي فاخر بجدار زهري غامق ومكتب أسود ونحاسي وكرسي شفاف ووسادة وردية 

مكتب منزلي فاخر مع جدار بلكنة Dolmatin ، مكتب حامل مشترك ، كراسي وردية ، رف طويل ومساحات خضراء مزروعة

مكتب منزلي فاخر ، مكتب حامل مشترك ، كراسي وردية ، رف طويل ومساحات خضراء مزروعة

مكتب منزلي فاخر بجدار رمادي بيان ، مكتب جريء ، كرسي أسود ومقاعد ، عمل فني مميز وثريا إبداعية

مكتب منزلي فاخر بجدار رمادي بيان ، مكتب جريء ، كرسي أسود ومقاعد ، عمل فني مميز وثريا إبداعية

مكتب منزلي فاخر مع مكتب رائع ، كرسي ، وسادة ذهبية ، سلة مهملات ذهبية ، أرفف مفتوحة وإكسسوارات متنوعة

مكتب منزلي مع  كرسي ، وسادة ذهبية ، سلة مهملات ذهبية ، أرفف مفتوحة وإكسسوارات متنوعة

مكتب منزلي فاخر به مقاعد تخزين على عتبة النافذة ومكتب أسود وكرسي فوشيا ومدفأة مدمجة وثريا جميلة

مكتب منزلي به مقاعد تخزين على عتبة النافذة ومكتب أسود وكرسي فوشيا ومدفأة مدمجة وثريا جميلة

مكتب منزلي بسيط لطيف مع مكتب حامل

مكتب منزلي بسيط لطيف مع مكتب حامل

مكتب منزلي فاخر به مكتب صناعي وكراسي بيضاء أنيقة وجدران سوداء وبورجوندي وثريا فيروزية وغطاء مطبوع

مكتب منزلي وكراسي بيضاء أنيقة وجدران سوداء وبورجوندي وثريا فيروزية وغطاء مطبوع

مكتب منزلي فاخر بجدران باللونين الأزرق والأبيض الفاتح ، ومكتب مسند راقٍ ، وكرسي من الخيزران ، ووحدات تخزين مفتوحة ، وعمل فني زهري مميز

مكتب منزلي فاخر بجدران باللونين الأزرق والأبيض الفاتح .

مكتب منزلي فاخر بألواح رمادية فاتحة ومكتب زجاجي وكرسي كريمي ورفوف مدمجة وثريا كروية

مكتب منزلي فاخر بألواح رمادية فاتحة ومكتب زجاجي وكرسي كريمي ورفوف مدمجة وثريا كروية

مكتب منزلي رائع وبنات بألوان محايدة ، مع مكتب وكرسي أنيق ومنسوجات وردية وكرسي بذراعين معنقدة وثريا كريستالية وسجادة جميلة

مكتب منزلي رائع وبنات بألوان محايدة ، مع منسوجات وردية وكرسي بذراعين معنقدة وثريا كريستالية وسجادة جميلة

مكتب منزلي رائع مع مكتب أكريليك وكرسي خردل وصناديق ذهبية وجدران حمرة وستائر متناسقة بالإضافة إلى مصباح أرضي

مكتب منزلي رائع مع مكتب أكريليك وكرسي خردل وصناديق ذهبية وجدران حمرة وستائر متناسقة بالإضافة إلى مصباح أرضي

 

فيروس كورونا الأشخاص يعملون من المنزل التواصل الاجتماعي الأجتماعات اون لاين والمكتب المنزلي يجب أن يكون متواجد في كل منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

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