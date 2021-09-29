علي الطريقة الحديثة .. نصائح وأفكار ديكور مكتب منزلي فاخر

مع تفشى فيروس كورونا، لجأ عدد من الأشخاص للعمل من المنزل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو إجراء الاجتماعات “أون لاين”، ويعتبر المكتب المنزلي من الأساسيات للعامل ولابد من تواجده.

ونرصد في التقرير التالي بحسب موقع "digsdigs " مجموعة من ديكورات المكاتب المنزلية العصرية لعام 2021.

مكتب منزلي فاخر ملون بجدران وردية وأرفف مفتوحة ووحدة تخزين كبيرة ومكتب كبير وكرسي

مكتب منزلي رائع مع جدار ورق حائط زهري ومكتب أبيض وكرسي جلدي وضوء نيون

مكتب منزلي فاخر مع مكتب أبيض ، كرسي ذهبي مع فرو صناعي وردي

مكتب منزلي فاخر وغريب مع أريكة رمادية وكرسي منسوج ومكتب كبير

مكتب منزلي فاخر بجدران محايدة ومكتب أبيض وذهبي وكرسي أبيض وجدار معرض أنيق ومرآة أرضية مذهلة

مكتب منزلي فاخر به مكتب جميل من الخشب والرخام وكرسي منسوج وطاولة جانبية سوداء وستائر داكنة

مكتب منزلي فاخر به مكتب خرساني وأكريلي وكراسي أكريليك

مكتب منزلي فاخر بجدار زهري غامق ومكتب أسود ونحاسي وكرسي شفاف ووسادة وردية

مكتب منزلي فاخر ، مكتب حامل مشترك ، كراسي وردية ، رف طويل ومساحات خضراء مزروعة

مكتب منزلي فاخر بجدار رمادي بيان ، مكتب جريء ، كرسي أسود ومقاعد ، عمل فني مميز وثريا إبداعية

مكتب منزلي مع كرسي ، وسادة ذهبية ، سلة مهملات ذهبية ، أرفف مفتوحة وإكسسوارات متنوعة

مكتب منزلي به مقاعد تخزين على عتبة النافذة ومكتب أسود وكرسي فوشيا ومدفأة مدمجة وثريا جميلة

مكتب منزلي بسيط لطيف مع مكتب حامل

مكتب منزلي وكراسي بيضاء أنيقة وجدران سوداء وبورجوندي وثريا فيروزية وغطاء مطبوع

مكتب منزلي فاخر بجدران باللونين الأزرق والأبيض الفاتح .

مكتب منزلي فاخر بألواح رمادية فاتحة ومكتب زجاجي وكرسي كريمي ورفوف مدمجة وثريا كروية

مكتب منزلي رائع وبنات بألوان محايدة ، مع منسوجات وردية وكرسي بذراعين معنقدة وثريا كريستالية وسجادة جميلة

مكتب منزلي رائع مع مكتب أكريليك وكرسي خردل وصناديق ذهبية وجدران حمرة وستائر متناسقة بالإضافة إلى مصباح أرضي