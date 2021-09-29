تسجيل 2885 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 2885 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 308 آلاف و725 إصابة.

وذكرت الوكالة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2474 حالة.

وفي سياق متصل، أعلن المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة الكورى الجنوبي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية ازداد وسط استمرار الموجة الرابعة من تفشي كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن المقر، قوله إن عدد الإصابات للأجانب المقيمين في البلاد بلغ 2305 إصابات خلال الأسبوع الأخير، ليشكل 16.2% من إجمالي الإصابات.

وخلال هذه الفترة، وصل عدد الإصابات بكورونا لكل 100 ألف أجنبي إلى 208 إصابات، وهو أكبر بمقدار 9 أضعاف عن عدد الإصابات للكوريين "23 إصابة".

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.