البنك الدولى يدعم موريتانيا بـ 30 مليون دولار

قالت وزارة الاقتصاد الموريتانية إن البنك الدولي، ومن خلال الرابطة الدولية للتنمية، قدم دعما لموريتانيا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو وقع مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس على اتفاقية دعم للموازنة مقدمة من طرف الرابطة الدولية.

وأوضح البيان أن هذا التمويل يأتي في إطار التمويل الثاني الموجه للسياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري، وبحسب الحكومة الموريتانية بلغت محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي تسعمائة مليون دولار، وتغطي قطاعات مهمة، مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد تسلمت 200 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" مقدمة من الصين، وذكرت الوزارة، أنها تسلمت اللقاحات إضافة إلى معدات طبية أخرى، في إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة جائحة "كورونا" والقضاء عليها، إضافة إلى توفير اللقاح لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في البلد.

وأضافت أن هذه الدفعة هي الثالثة من نوعها تصل البلد عن طريق جمهورية الصين الشعبية.. مشيرا إلى أن عدد اللقاحات التي وصلت، حتى الآن، من الصين وصلت إلى 530 ألف جرعة، مؤكدا أن هذه المساعدات ساعدت إلى حد كبير في النجاحات التي تحققت في مجال محاربة "كورونا"، وأكدت السفارة الصينية في نواكشوط أنه يجرى التحضير لدفعة جديدة من اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.