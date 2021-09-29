مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط تحصل على اعتماد معامل Arcif المتوافقة مع المعايير العالمية

حققت مجلة بحوث الشرق الأوسط معايير اعتماد معامل Arcif المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 32 معيارا، للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية و الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز.

مجلة الشرق الأوسط تأسست منذ عام 1974 وتحمل المجلة الترتيب 12 على المستوى العربي من 5100 مجلة.

وكان مركز بحوث الشرق الأوسط قد أنشئ في 12 فبراير 1967 بناء على قرار من مجلس جامعة عين شمس، وقد أصبح اسم المركز منذ عام 1999 مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية. بهدف إعطاء المركز جزءًا من اهتماماته لاستشراف المستقبل.